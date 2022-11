Motorista de app faz corrida particular em Anápolis e algo estranho acontece

Um motorista de aplicativo passou por uma situação estranha na tarde desta segunda-feira (21).

O Portal 6 apurou que o profissional aceitou fazer uma corrida particular para um casal que desejava buscar um botijão de gás em uma casa no Parque Brasília.

Ele desceu do carro para abrir o porta malas e voltou para o interior do veículo, mas não deu falta de nada, pois estava tudo escuro.

No momento em que chegou em casa e começou a tirar as coisas do carro, o profissional percebeu que o celular havia sido furtado.

Aos policiais ele contou que não havia dado falta do aparelho, pois o smartphone estava dentro de um compartimento do veículo e não no porta celular.

O motorista chegou a retornar ao local onde deixou o casal para ver se os encontrava, mas sem sucesso.