Pela terceira vez, prefeito Rogério Cruz testa positivo para Covid-19

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), testou positivo para a Covid-19, após realizar um exame de rotina na manhã desta segunda-feira (21). Essa é a terceira vez que o gestor é acometido pela doença.

Por meio de uma nota, a assessoria do político afirmou que, com o resultado, o parlamentar seguirá com as atividades de trabalho de casa para seguir com os protocolos sanitários.

Ainda no comunicado, o gabinete de Rogério orientou que todas as pessoas que estiveram presentes nas audiências públicas nesta manhã também realizassem testes contra a Covid-19 para garantir a saúde de todos.

A primeira-dama, Thelma Cruz, também participou da testagem, mas o resultado foi negativo.

Rogério Cruz já recebeu as três doses contra a Covid-19 e se preparava para receber a quarta dose do imunizante.