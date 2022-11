Começa o Natal de Coração em Anápolis; veja por onde a caravana do Papai Noel vai passar

Já tradicional em Anápolis, o Natal de Coração começa nesta quarta-feira (23). Ao todo, serão 26 noites de festa natalina para os anapolinos.

O evento contará com apresentações culturais, trenzinho, fotos instantâneas, balões em formato de coração, brinquedos, além da especial chegada do Papai Noel.

Na edição deste ano, a criançada vai poder aproveitar tirando fotos no trenó do bom velhinho, interagindo com os personagens natalinos e ainda realizando pintura facial.

Todos os dias a festa se inicia às 18h30, nesta quarta-feira, a abertura das festividades acontecerá no Parque da Jaiara, na região Norte de Anápolis.

Os anapolinos interessados podem conferir a programação completa do Natal de Coração por meio do site da Prefeitura.

Pontos da Caravana Natal de Coração