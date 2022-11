Justiça manda prender suspeita de matar marido e ocultar o corpo em freezer

O Tribunal de Justiça da comarca de Capinzal, em Santa Catarina, decretou nesta segunda-feira (21) a prisão temporária da mulher suspeita de ter assassinado e ocultado o corpo do companheiro dentro de um freezer. A juíza Flávia Carneiro de Paris, em regime de plantão, também autorizou a quebra do sigilo telefônico e o acesso aos dados da investigada.

Claudia Frenandes Tavares Hoeckler, 40, principal suspeita de matar o marido e guardar o corpo em um freezer em Lacerdópolis (SC), confessou o crime durante uma entrevista em vídeo publicada ontem.

O crime apurado se trata, em princípio, de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa do ofendido, segundo a juíza, já que a vítima foi encontrada com uma lesão na nuca. Conforme registros policiais, no dia 15 de novembro a mulher comunicou o desaparecimento do marido, ocorrido no dia anterior, em Lacerdópolis.

Durante dias, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, vizinhos e voluntários empenharam-se nas buscas, sem sucesso. Em paralelo, a polícia civil efetuou outras diligências, tomou declarações da mulher e obteve autorização para perícia na residência do casal, agendada para o sábado (19).

Antes da averiguação, a investigada fugiu da cidade. O cadáver da vítima foi encontrado dentro do freezer, na casa da família.

“A segregação temporária da representada, neste momento, possibilitará também a melhor elucidação dos fatos, pois impedirá que ela crie embaraços para a apuração da prática criminosa, especialmente para esclarecer os motivos e as circunstâncias do crime e eventual participação de terceiros”, avisa a magistrada na decisão.

OUTRO LADO

A defesa de Claudia Tavares Hoeckler esclarece, em nota, que ela se entregou à polícia nesta segunda e está à disposição da autoridade policial. O depoimento dela está marcado para amanhã. Cláudia se entregou espontaneamente, mesmo sabendo que contra ela existia uma ordem de prisão.

“Claudia foi ouvida na sexta-feira passada e respondeu a todas as indagações da autoridade policial — inclusive se submeteu a um exame de corpo de delito”, afirmou o advogado da suspeita, Marco Alencar.

“É preciso esclarecer que ela também permitiu a entrada dos peritos à sua casa. Esse acesso seria realizado hoje, com a presença dela, mas a polícia acabou por ingressar na residência durante a noite de sábado, tendo encontrado o cadáver de Valdemir Hoeckler. A defesa, por fim, esclarece que Cláudia, em momento algum, obstruiu, absolutamente, a ação das autoridades constituintes”.

A prisão temporária tem o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O processo tramita em segredo de justiça.