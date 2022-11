Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

EDUARDO MARINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (22) em nota oficial publicada no site do clube e no Twitter.

De acordo com o United, o acordo de saída foi feito em decisão mútua, com efeito imediato. Os Red Devils agradeceram ao jogador por suas duas passagens, nas quais marcou 145 gols em 346 partidas disputadas, e desejou bem à família do atacante.

A nota termina com o reforço de que todos no clube continuarão focados no progresso do time sob o comando do técnico holandês Erik ten Hag, trabalhando juntos para conquistar o sucesso no campo.

NOTA DO UNITED

Cristiano Ronaldo está de saída do Manchester United por um acordo mútuo, com efeito imediato.

O clube agradece a ele por sua imensa contribuição durante suas duas passagens pelo Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas disputadas, e deseja bem a ele e sua família no futuro.

Todos no Manchester United permanece focada em continuar o progesso do time sob o comando de Erik ten Hag e trabalhando juntos para entregar sucesso no campo.

DESENTENDIMENTO COM O TÉCNICO

Antes do fim da relação com o United, Ronaldo criticou o clube e seus funcionários publicamente em entrevista ao jornalista Piers Morgan, no Reino Unido.

Ronaldo acusa a diretoria do clube de não acreditar no motivo para sua ausência na pré-temporada da equipe: problemas de saúde de sua filha, Bella, com três meses de idade, à época. Ele também diz que o técnico, Erik ten Hag, não o respeita. CR7 foi o artilheiro dos Red Devils na temporada passada, mas amargou o banco desde a chegada de ten Hag.

Em resposta à nota, o jogador confirmou a recisão do contrato.

NOTA DE RONALDO

Após conversas com o Manchester United, decidimos mutuamente terminar nosso contrato mais cedo. Amo o Manchester United e sua torcida, isso nunca vai mudar.

No entanto, sinto que é a hora certa de procurar um novo desafio. Desejo todo sucesso ao time para o restante da temporada e para o futuro.

O atacante português está com o elenco da seleção portuguesa em preparação para a estreia da equipe, na quinta-feira (24), contra Gana, às 13h. Em entrevista na segunda-feira, disse que “fala o que quer”, referindo-se à polêmica. No mesmo dia, tornou-se a primeira pessoa a bater 500 milhões de seguidores no Instagram.