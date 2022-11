Após confusão, noivo explica por que entrou no próprio casamento dentro de um caixão

Um noivo decidiu inovar na entrada triunfal do casamento e contratou um carro funerário para participar da atuação. O caso chocou o mundo todo.

O homem estava prestes a se casar com Jayde Wayne e, para marcar bem a data, entrou dentro de um caixão preto, enquanto os padrinhos o carregava, e só saiu quando chegou próximo ao altar.

A encenação assustou todos os convidados, que não estavam entendendo o porquê de um carro funerário e um cortejo em pleno casório.

Logo o noivo abre o caixão bastante sorridente e se posiciona ao lado da celebrante para aguardar o futuro esposo.

Diante da enorme repercussão no TikTok, o casal decidiu se posicionar e explicar qual a razão para o teatro.

A dupla disse que, na verdade, queria retratar a “morte da vida antiga”, já que deixariam de ser solteiros e passariam a ser casados.

“Era eu dentro daquele caixão. Era nosso casamento e uma cerimônia particular com poucas pessoas por conta de toda a situação da pandemia. A ideia por trás de toda essa história do caixão foi deixar minha vida antiga para trás”, disse em um novo vídeo.

“Eu sei que foi uma loucura, eu sou louco e não me importo com nada do que as pessoas estão pensando ou dizendo quanto a isso. Nós estamos felizes, eu estou feliz e ele também, isso que importa”, finalizou.

Veja!