Casal tenta registrar bebê que não é deles e acaba preso em Aparecida de Goiânia

Um casal foi preso nesta segunda-feira (21) após tentar registrar uma menina recém-nascida se passando por pais da criança. O crime aconteceu em um cartório de Aparecida de Goiânia.

O bebê nasceu no domingo (20). Segundo a delegada Bruna Coelho, a mulher suspeita estava acompanhando a mãe biológica na maternidade. As duas trocaram os documentos e se passaram uma pela outra.

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia afirmou em nota que a grávida já chegou na unidade em trabalho de parto e sem qualquer identificação. Depois do parto, a equipe percebeu divergências nas informações passadas por cada uma e acionou a polícia.

A delegada contou que ainda não foi comprovado se a mãe iria entregar a criança em troca de benefício financeiro, que seria crime, ou se ela queria apenas entregar a filha para adoção.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O casal pode responder por registrar o filho de outra pessoa como seu, com pena de até 6 anos, e falsidade ideológica, com pena de até 5 anos. Já a mãe, se for comprovado que ela receberia algo em troca, ela e os demais envolvidos podem ter pena de até 4 anos.

A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar e ficará em um abrigo até que o juiz decida sobre a guarda.