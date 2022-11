Frente fria trará onda de tempestades e ventanias de 60 km/h a Goiás nesta semana

Uma frente fria vinda do Sul do país deve trazer tempestades para Goiás a partir desta quarta-feira (23). A previsão é que, desta vez, o fenômeno seja acompanhado de nebulosidade intensa e que os temporais continuem mesmo com o fim do fenômeno.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as chuvas ainda podem vir acompanhadas de fortes ventanias, de 50 km/h a 60 km/h. Os municípios também devem registrar raios e eventualmente granizo.

A tendência é que a frente fria perdure até a próxima quinta-feira (24). Apesar disso, o Cimehgo prevê que o fim de semana registre volume considerável de precipitações, e que o fim do mês de novembro seja marcado por tempo instável e risco potencial de tempestades.

A intensidade das precipitações se deve à combinação de calor e umidade. É o que explica o gerente do Cimehgo, André Amorim. “As chuvas que observamos nas últimas semanas são irregulares, já que temos a junção das temperaturas altas com a umidade. Ainda não estamos em período chuvoso, mas a tendência é que o cenário fique mais regular”, diz.

O alerta, de acordo com o meteorologista, é para praticamente todas as regiões do estado. “A frente fria atinge um estado como todo. Notamos uma volume pluviométrico um pouco maior no Norte, especialmente nas cidades que fazem divisa com o Tocantins”, destaca.