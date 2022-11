PF prende dono de concessionária em Anápolis por suspeita de envolvimento em fraude

O dono de uma concessionária de veículos de Anápolis está entre os três presos nesta quarta-feira (23), pela Polícia Federal (PF), na Operação Injection.

A ação policial, realizada em parceria com o Setor de Inteligência do Banco Santander, tem como objetivo coibir crimes cometidos contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Até o momento, a operação já identificou pelo menos R$ 1 milhão em fraude no processo de financiamento de veículos. Além disso, também foi identificado o modo de agir dos lojistas investigados da Cidade do Automóvel, no Distrito Federal.

Segundo as investigações, os comerciantes submetiam indevidamente determinadas propostas de financiamento no sistema do banco.

No momento de encaminhar documento oficial de identificação do responsável pelo procedimento, assim como o registro de uma foto para biometria facial, já na etapa de formalização do processo, os suspeitos anexavam uma imagem manipulada para que pudessem burlar o sistema de segurança da instituição.

Os mandados de prisões temporárias foram cumpridos, além de Anápolis, em Brasília. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão.

Os envolvidos no esquema podem responder por crime contra o sistema financeiro, organização criminosa e lavagem de dinheiro, podendo pegar uma pena de nove anos.