Podemos vai incorporar PSC e muda sigla de dois deputados em Goiás

O Podemos anunciou nesta terça-feira (22) a incorporação do PSC, partido que não atingiu a cláusula de barreira nas eleições de 2022. Com isso, dois deputados eleitos em Goiás mudarão de casa.

Tratam-se de Glaustin da Fokus e Henrique César, reeleitos deputado federal e estadual, respectivamente. Ambos estão no PSC. O senador Luiz do Carmo, cujo mandato se encerra nesta legislatura, também é um dos quadros da legenda.

Os dois migram para o Podemos automaticamente com a incorporação. Todavia, a lei permite que parlamentares eleitos possam mudar de sigla em casos como este ou de fusão, sem prejuízo de perda de mandato.

Glaustin da Fokus foi um dos mais ativos na construção do acordo entre as legendas. Ao jornal O Popular, ele disse que é provável que Eurípedes do Carmo, atual presidente do PSC em Goiás, passe a comandar o Podemos no estado.

O PSC não atingiu a cláusula de barreira e, portanto, perderia acesso ao tempo de TV e recursos do fundo partidário. A incorporação se dá justamente para evitar estas punições.

O nome Podemos será mantido, mas o partido agora usará o número 20, que pertence ao PSC. Após a incorporação, a legenda terá 18 deputados federais, com a oitava maior bancada da Câmara, e sete senadores.

Além das bancadas no Congresso Nacional, a sigla terá 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o país.