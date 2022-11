Dois anos após a morte da avó, jovem recebe pacote misterioso e bilhete com a assinatura dela

Uma estadunidense, identificada como Jen Hamilton, viralizou no TikTok após receber um pacote misterioso com a assinatura da avó. Seria mais uma encomenda normal, se não fosse por um detalhe: a parente já havia morrido há dois anos.

No embrulho havia uma foto da avó com o avô, que também já havia morrido, e US$ 250 (aproximadamente R$ 1340).

O pacote foi entregue no dia 16 de novembro, mas o que mais intrigou a usuária da plataforma é que não havia uma carta explicando o porque daquilo e o adesivo com o endereço da avó.

O detalhe é que ela não foi a única a receber a encomenda. A irmã e uma prima também receberam o pacote com o mesmo conteúdo.

No entanto, após muito quebrar a cabeça, ela descobriu a verdade por trás do presente. Depois da morte da parente, os tios dela venderam o carro que pertencia a avó.

O dinheiro recebido pela negociação foi dividido em 18 partes iguais e entregue a todos os membros da família.

“Nós não sabíamos, não esperávamos nenhum lucro com isso. Mas eles dividiram de 18 maneiras diferentes”, disse ela.

Com o dinheiro, ela prometeu fazer algo que certamente agradaria a avó: comprar um presente de Natal para ela.