Correios lança rastreamento em tempo real de objetos postados; saiba como monitorar

A partir de um aprimoramento no sistema de rastreamento, os Correios agora contam com o rastreamento em tempo real das encomendas realizadas por Sedex, seja o convencional, o Sedex 10, o Sedex 12, ou pelo Sedex Hoje.

Por mais que a novidade seja bastante útil, ela ainda não pode ser usufruída pelos goianos, já que chegou apenas em determinadas regiões do país.

No entanto, para aqueles que já contam com a funcionalidade, para que ela possa ser utilizada, é preciso apenas informar o número do telefone móvel do destinatário no ato da postagem (ou pré-postagem).

Deste modo, assim que o carteiro sair da estação dos Correios com o pacote, o receptor será imediatamente informado de que o objeto se encontra em rota de entrega.

Além disso, logo que a encomenda se aproximar do destino final, um link para acompanhamento em tempo real e interação com o entregador será encaminhado para o destinatário.

O serviço de rastreamento para as demais modalidades de entrega segue disponível para consulta tanto pelo site, como pelo aplicativo dos Correios.

Regiões contempladas