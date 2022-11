Ciro Gomes é hostilizado em aeroporto de Miami

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O ex-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, foi hostilizado no aeroporto de Miami. O vídeo, gravado por uma mulher, viralizou no Twitter neste domingo (27). Ciro estava em uma fila acompanhado da esposa, Giselle Bezerra, e não respondeu às provocações. No vídeo, ele aparece sorrindo.

Na publicação de 20 segundos, a mulher, que não foi identificada, diz: “Olha aqui, gente, quem tá aqui em Miami. Se aliou ao bandido do PT, Ciro Gomes, na fila aqui de Miami. O traidor. Falou um monte de bosta do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, passeando em Miami enquanto vocês estão aí tudo passando dificuldade”.

Sem citar Lula, Ciro Gomes declarou que ia seguir a orientação do seu partido, PDT, sobre apoio no segundo turno. O PDT apoiou Lula (PT).

Este final de semana também viralizou nas redes o vídeo do cantor Gilberto Gil, de 80 anos, sendo perseguido e hostilizado por bolsonaristas no Qatar ao lado da esposa, Flora Gil. O cantor se posicionou em sua página oficial no Instagram sobre a agressão verbal que sofreu.

“Nossos agradecimentos, meus, da Flora, por essa solidariedade, essa corrente solidária, diante dessa agressão, essa coisa estúpida. É o terceiro turno na verdade, né, os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade, e amanhã Brasil de novo”, disse.