Usar o ar-condicionado é uma das formas mais eficazes para amenizar o calor, não é mesmo?

O único problema é que algumas pessoas deixam passar certas coisinhas durante esse uso, que acaba afetando a vida útil do eletrodoméstico e também seu funcionamento eficaz.

6 erros que as pessoas mais cometem na hora de usar o ar-condicionado:

1. Deixar o manual de instruções de lado

Esse é um grande defeito dos brasileiros: achar que conhecem tudo e não precisam de ajuda para fazer nada!

Bom, é com esse pensamento que muitas pessoas não leem o manual de instrução do ar-condicionado, deixando de lado informações importantes sobre o uso, manutenção e instalação.

2. Não se atentar a capacidade do aparelho

Se você achava que simplesmente bastava instalar o eletrodoméstico em qualquer ambiente que o local ficaria refrigerado, você está bem enganado!

A real é que é necessário fazer um cálculo para entender a capacidade de potência do aparelho dentro do ambiente.

3. Instalar de qualquer jeito

E por falar em instalação, saiba que é de suma importância dar uma atenção a instalação e materiais.

Sendo assim, busque uma tubulação correta e um sistema elétrico eficaz.

4. Colocar o eletrodoméstico em um lugar errado

A localização do seu ar-condicionado faz toda diferença em seu uso.

Sendo assim, colocá-lo em um lugar errado faz o aparelho gastar mais a sua energia e não climatizar de forma eficiente.

5. Não ligar o equipamento com frequência

Talvez você não saiba disso, mas seu ar-condicionado não pode ficar desligado por muito tempo.

O que acontece é que fazer esse tipo de coisa pode fazer com que o mofo infiltre dentro do equipamento, deteriorando-o.

6. Deixar a manutenção ignorada

Por fim, não fazer uma manutenção de forma periódica pode ser muito perigoso!

Isso porque, o correto é que seu ar-condicionado passe por uma análise preventiva regularmente.

