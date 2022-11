Bolas de vereadora são furtadas na Câmara de Anápolis; ouça áudio

A vereadora Dra. Trícia Barreto teve uma surpresa nada agradável com a decoração que havia acabado de preparar para o jogo do Brasil desta segunda-feira (28), na Câmara de Anápolis.

O enfeite do gabinete contava com um arco de balões nas cores da seleção brasileira, com algumas bolas de futebol. Porém, poucos momentos após terem sido arrumados, as bolas foram furtadas.

Em um áudio encaminhado ao Portal 6, uma funcionária relata que quando uma outra trabalhadora foi bater o ponto, uma pessoa teria aproveitado para cometer o furto.

“Doutora, a senhora acredita que o Yago acabou de montar o balão, a dona Iuma foi bater o ponto, um foi lá e roubou as bolas. Olha para a senhora ver”, relata no áudio encaminhado à vereadora.

Prontamente, servidores do gabinete já registraram uma reclamação a respeito do caso à Presidência da Casa, informando não só o atual presidente, Leandro Ribeiro, como também ao próximo gestor, Dominguinhos.