Daniel fará show com entrada gratuita em Goiânia nesta segunda-feira (28)

Um dos principais nomes da música sertaneja, o cantor Daniel fará uma apresentação especial nesta segunda-feira (28) no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, a partir das 21h.

O evento irá homenagear algumas empresas que contribuem mensalmente com o programa Mesa Brasil Sesc Goiás – iniciativa que promove a segurança alimentar e nutricional e funciona como uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício.

A atração terá entrada solidária e arrecadação de alimentos que serão distribuídos pelo projeto. Os ingressos já estão esgotados.

Para trabalhadores do comércio e dependentes com a Credencial Sesc atualizada, a troca dos bilhetes foi feita por 1kg de alimento não perecível. Já para o público em geral foi mediante a entrega de 5kg de alimentos.

De acordo com o diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, o evento tem como objetivo promover o acesso à cultura e distribuir alimentos para diversas instituições sociais cadastradas no programa.

“Os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo programa Mesa Brasil Sesc para as mais de 400 instituições sociais cadastradas em 40 municípios do estado”, ressalta

Durante a apresentação, o cantor promete relembrar alguns dos principais sucessos da carreira como “Minha Estrela Perdida”, “Estou Apaixonado” e “Adoro Amar Você”.