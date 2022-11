Holanda x Catar ao vivo – Veja onde assistir de graça online

Está chegando a hora da decisão. Nesta terça feira (28), inicia-se a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Os jogos decisivos de cada grupo serão transmitidos simultaneamente para que não haja interferência na definição dos classificados.

Os primeiros a entrarem em campo serão os times do Grupo A. A Holanda encara o Catar em busca da confirmação do primeiro lugar. No outro confronto da chave o Equador enfrenta Senegal.

Pelo lado da Laranja, que atualmente é líder do grupo A com 4 pontos conquistados, o clima é de otimismo, uma vez que os adversários (já eliminados) tropeçaram duas vezes e ainda não pontuaram na competição.

Do lado dos anfitriões da Copa de 2022, a ideia é terminar a participação no torneio com dignidade. Uma nova derrota nesta terça pode colocar o Catar como uma das piores seleções desta edição e também faria o time ter o pior desempenho de uma equipe anfitriã na história das copas.

A partida decisiva será disputada às 12 horas (de Brasília), no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Khor, no Catar. A transmissão na TV aberta ficará por da TV Globo e na internet é possível acompanhar a transmissão oficial ao vivo através da CazeTV, do streamer Casimiro no Youtube e na Twitch. Para acessar ao vivo, basta clicar aqui e ser redirecionado para a transmissão