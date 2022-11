Assista AO VIVO o jogo Austrália e Dinamarca pela Copa do Catar 2022

Austrália e Dinamarca entram em campo nesta quarta-feira (30) de olho em uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Assista ao vivo o jogo Austrália e Dinamarca pelas diversas plataformas digitais.

A bola vai rolar no Estádio Al Janoub, às 12h. Para avançar de fase, a seleção da Oceania precisa de uma vitória simples, já os europeus também necessitam dos três pontos e um triunfo ou empate da França contra a Tunísia.

Caso avance, os australianos irão avançar as oitavas de final de um Mundial pela primeira vez, desde 2006, na geração que contava com Mark Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill e Mark Schwarzer.

Na última rodada os australianos venceram a Tunísia pelo placar de 1×0, enquanto os dinamarqueses foram derrotados pela França, por 3×1.

Onde assistir ao confronto?

Assista ao vivo o jogo Austrália e Dinamarca no SporTV 2, a partir das 16h. O confronto também poderá ser acompanhado pelo ge.com, com melhores momentos e tempo real.

O FIFA+, plataforma de streaming da entidade que comanda o futebol no mundo, também vai transmitir a partida de maneira gratuita.

Como vem as equipes?

Austrália

Para a partida, o técnico Graham Arnold deve mandar a campo a mesma equipe que venceu a Tunísia, na última rodada.

Com isso, a seleção da Oceania deve ter a seguinte escalação: Ryan, Karacic, Souttar, Rowles e Behich; Leckie, Mooy, Irvine e Goodwin; McGree e Duke.

Dinamarca

Precisando da vitória, o treinador Kasper Hjulmand faz mistério sobre qual equipe vai mandar a campo. No entanto, a tendência é que haja os retornos do veterano capitão Kjaer e do atacante Skov Olsen ao time titular.

O time que deve enfrentar a Austrália tem a seguinte escalação: Schmeichel, Andersen, Kjaer e A. Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen e Maehle; Skov Olsen, Dolberg e Damsgaard.