Veja onde assistir Canadá x Marrocos ao vivo na internet

Se vencer, a seleção africana garante o seu lugar entre as 16 melhores seleções desta copa e pode se sagrar como primeiro lugar do grupo a depender do resultado do outro confronto da chave.

Para se classificar, a equipe do técnico Hoalid Regragui precisa fazer 1 gol a mais que a adversária direta Croácia. As duas seleções tem 4 pontos e podem chegar a 7 no final da rodada.

Já o Canadá que está eliminado da competição, tenta terminar sua participação com honra e espera vencer a seleção do Marrocos para mostrar que podem sonhar com um melhor desempenho em uma próxima copa.

O jogo acontece a partir das 12h, no Estádio Al Thumama. Confira as escalações de cada equipe:

Canadá: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

A partida entre Canadá x Marrocos será transmitida ao vivo para todo o território nacional através da TV Globo e também do canal SPORTV. Pela internet é possível acompanhar o jogo através do GloboPlay.