Assista AO VIVO o jogo Brasil e Camarões pela Copa do Catar 2022

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (02), pela terceira rodada do grupo G, da Copa do Mundo. Assista ao vivo o jogo Brasil e Camarões em várias plataformas digitais.

Líder do grupo com seis pontos, o Brasil entra em campo precisando apenas do empate para terminar na primeira colocação. Com tamanha vantagem, o técnico Tite já prometeu mandar a campo uma equipe totalmente reserva.

Terceiro colocado do grupo G, só a vitória interessa para Camarões, que na última rodada empatou em 3×3 com a Sérvia.

Onde assistir?

Assista ao vivo o jogo Brasil e Camarões no Fifa+, serviço de streaming gratuito da entidade máxima do futebol. A partida também pode ser acompanhada de graça no ge.com, com os melhores lances em tempo real.

A partida também será transmitida em TV aberta, na Globo. Na TV a cabo, o confronto tem transmissão do SporTV. No YouTube, será possível assistir na Cazé TV, com o streamer Casimiro Miguel.

Como vem as equipes?

Brasil

Classificado e com 100% de aproveitamento no torneio, o técnico Tite vai aproveitar a última rodada para testar opções na equipe.

Assim como foi contra a Sérvia, Neymar e Danilo continuam fora se recuperando de lesão. Alexsandro é mais um que está no departamento médico e desfalca a equipe.

Convocação bastante contestada, Daniel Alves vai a campo e foi o escolhido por Tite para usar a braçadeira de capitão.

O Brasil deve ir a campo com a seguinte escalação: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Camarões

O técnico Rigobert Song tem uma dor de cabeça daquelas consideradas boas para solucionar. Banco nos dois primeiros jogos, Aboubakar foi decisivo contra a Sérvia, com gol e assistência e pode pintar no time titular.

A provável escalação tem: Epassy, Fai, Castelletto, N’Koulou e Tolo; Hongla, Anguissa e Kunde; Mbeumo (Aboubakar), Choupo-Moting e Ekambi.

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistente 1: Kyle Atkins (EUA)

Assistente 2: Corey Parker (EUA)

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha)