Ganhou R$ 140 milhões na loteria, mas teve final trágico após acreditar na boa intenção de uma mulher

O ganhador de uma bolada na loteria viu a sorte ir embora depois de acreditar na boa intenção de uma mulher. Abraham Lee Shakespeare, de 42 anos, havia faturado o equivalente a R$ 140 milhões antes de ser roubado e morto.

Para se aproximar, a criminosa Dorice DoneganMoore, de 49 anos, fez a vítima acreditar que ela estava escrevendo um livro sobre a vida, aparentemente maravilhosa, dele.

Interessada no dinheiro, a autora conseguiu convencer o até então milionário a deixá-la administrar as contas do próprio, que aceitou a “ajuda”.

Depois do feito, a mulher sacou para ela um valor aproximado de R$ 4 milhões. Com o furto, ela comprou diversos carros e utilizou em viagens de férias.

Tempos após se tornar o novo milionário da região, Abraham Lee Shakespeare foi encontrado morto e enterrado sob o concreto no quintal de uma casa.

A residência, conforme a história divulgada pelo The Sun, estava registrada no nome de Dorice Moore, o que a deixou como principal suspeita.

Os indícios foram confirmados pela polícia local e a mulher agora cumpre pena perpétua na Flórida. Ela, inclusive, defende que ganhadores da Loteria devem ter identidade protegida por, ao menos, seis meses.