“Piranhas para Jesus” vira a nova zoeira na internet após anúncio de Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Piranhas, em Alagoas, causou repercussão nas redes sociais por conta do nome escolhido para um evento gospel. A festa, para celebrar o dia do evangélico, aconteceria na última quarta-feira (30).

A imagem de divulgação do show “Piranhas para Jesus”, que contaria com o cantor Fernandinho, Léo Brandão e Julliany Souza acabou virando zoeira no Twitter na tarde deste sábado (03), depois que um usuário compartilhou como “meme”.

Na rede social, os comentários estavam divididos. Alguns disseram que “isso que é marketing” e outro respondeu afirmando que “o povo de Deus não está para brincadeira”. A publicação passou de 3 mil curtidas e mais de 300 respostas.

As reações foram diversas e teve até internauta pedindo ‘perdão para Deus’ por dar risada pelo nome da festa cristã. Tiveram internautas que foram contra a brincadeira, alegando que o evento era sério, mas diversos deles ironizaram a publicação.

Além das brincadeiras e repreensões, pelos comentários, diversos piranhenses se orgulharam da maneira em que a cidade ganhou repercussão.

O perfil no Instagram da Prefeitura Municipal passou a ganhar inúmeros seguidores depois da divulgação, mas a administração acabou removendo todas as publicações referente à festa logo no início desta noite.