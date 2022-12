Prefeitura pode contrair novo empréstimo para pagar pacote bilionário lançado em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis pode buscar um novo empréstimo para bancar o pacote de mais de R$ 1 bilhão em obras anunciado nesta quinta-feira (01).

A Caixa Econômica Federal já emprestou ao município R$ 500 milhões, após autorização da Câmara. Contudo, o Executivo pode precisar de mais dinheiro para dar conta de todos os investimentos prometidos.

Isso porque o Executivo tem, além dos dinheiro oriundo do banco estatal, R$ 200 milhões do próprio orçamento de 2023 para investir. Faltariam, portanto, R$ 300 milhões. Segundo o prefeito Roberto Naves (PP), o que resta poderia vir de um novo empréstimo.

“Se necessário, enviaremos à Câmara Municipal um pedido de autorização para contratar mais R$ 300 milhões. Anápolis hoje tem saúde financeira e poderia buscar no mercado mais de R$ 1,5 bilhão”, afirmou.

O prefeito disse ainda que o pagamento não é imediato e, por isso, não há necessidade que todas as obras constem no orçamento do próximo ano.

“Isso tudo depende do transcorrer, da velocidade das obras. Em 2023, vamos investir cerca de R$ 700 milhões. Grande parte dessas obras só ficarão prontas em 2024. Você investe em 2023, coloca na lei orçamentária e depois busca novos recursos para poder pagar os investimentos em 2024”, argumentou.

Viabilidade

Roberto defendeu que o Anápolis Investe é “totalmente viável” e não há risco para o atraso de pagamentos ou falta de fundo para as obras.

“O que lançamos aqui hoje, já temos garantidos R$ 700 milhões, compromissos dos deputados e capacidade de buscar no mercado o restante dos recursos para concluir todas essas obras”, disse.