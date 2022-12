São essas as prefeituras que mais investiram em Educação por aluno em 2021 em Goiás

Cinco das sete cidades goianas que foram citadas na lista dos 100 municípios com maior custo em educação por aluno estão na região Sul do estado. São elas: Lagoa Santa, Aloândia, Ouvidor, Goiatuba e Cumari.

Os dados foram divulgados pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Os recursos listados incluem, na conta, repasses da União e dos estados aplicados na área, pelas prefeituras.

A campeã no investimento proporcional é Lagoa Santa, que ocupa a 4ª posição no ranking geral. Em 2021, cada aluno representou um gasto anual de R$ 44.928,09 para a cidade. A rede de ensino municipal, contudo, atende apenas 179 estudantes, segundo o Censo Escolar de 2021.

Também chama a atenção no levantamento da FNP o investimento feito por Goiatuba. Enquanto os outros municípios têm um corpo estudantil de 57 a 620 alunos, a cidade com 3.231 estudantes manteve gasto médio anual de R$ 19.389,37 para cada um deles.

Fora da região Sul, se destacaram Santa Rita do Novo Destino, no Centro goiano, e Mimoso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A primeira aparece em 54° lugar com custo de R$ 20.201,75 por aluno, e a segunda ocupa a 57ª ocupação investindo R$ 20.102,07 a cada discente.

Capital

Assim como as outras capitais, Goiânia ficou fora da lista das 100 cidades que mais investiram em educação por estudante. Entre as sedes estaduais, todavia, a prefeitura goianiense aparece como a sétima que mais gastou por aluno em 2021.

Com valor médio de R$ 11.726,88, a capital goiana só perde para São Paulo, Belo Horizonte, Recipe, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. No Centro-oeste, sai a frente de Campo Grande, que investiu R$ 10.334,96, e Cuiabá com R$ 8.279,17 de gasto médio.