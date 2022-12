Vacinas bivalentes podem ajudar a controlar transmissão da Covid-19 em Anápolis

Recentemente aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas bivalentes contra a Covid-19 devem ajudar no controle da doença em Anápolis.

De acordo com previsão da farmacêutica Pfizer, os primeiros lotes com as novas doses devem chegar ao Brasil no início de dezembro. O município, porém, ainda não tem data para recebê-las.

As vacinas devem reforçar o enfrentamento da pandemia principalmente pelo fato de oferecem proteção contra mais de uma cepa do coronavírus Sars-CoV-2.

Mirlene Garcia, diretora de Vigilância em Saúde, revelou ao Portal 6 que a expectativa é de que não só o novo imunizante possa contribuir, como também os demais que foram recentemente incorporados.

“As vacinas bivalentes tendem a ajudar. Não só elas, mas falando de todas as outras que vieram sendo incorporadas ao longo desse período mais recente, que são as vacinas infantis, Pfizer pediátrica, Coronavac, agora Pfizer Baby”, afirmou.

Todavia, Mirlene destaca que para que essa contribuição possa realmente ser efetiva na cidade, é necessária a adesão da própria população anapolina.

“Tudo isso também vai depender da adesão da população em relação aos esquemas vacinais e a forma como essa procura aconteça”, ressaltou.