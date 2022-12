Roteiro completo em Pirenópolis para se fazer em apenas um dia

Não é segredo para ninguém que Pirenópolis é uma das principais cidades turísticas de Goiás.

Por ser abundante em opções para os turistas, dificilmente é possível visitar todos os locais em um curto espaço de tempo, sendo necessário vários dias para curtir tudo que a cidade tem a oferecer.

No entanto, para ajudar aqueles que querem fazer um rápido tour, e aproveitar o principal de Piri, preparamos um roteiro completo para ser seguido em 24h.

1 – Tomar um café da manhã em uma das várias lanchonetes da cidade

Quem chegar cedo em Pirenópolis pode aproveitar um café da manhã reforçado. A caminhada pelas ruas de pedra pode exigir muito durante o dia e a cidade dispõe de várias lanchonetes para a refeição. Uma pedida interessante é o Pe di Café, uma das mais requisitadas.

2 – Andar no Centro Histórico

Por ser uma cidade com mais de 300 anos de fundação, Pirenópolis mantém muitas das características dos fundadores. Para quem gosta de história e para conhecer um pouco mais do município, um passeio pelo Centro Histórico é obrigatório.

3 – Ir à uma cachoeira

Após suar e ficar cansado andando pelo Centro Histórico, um pulo numa das várias cachoeiras do município é parada quase obrigatória.

Elas são um dos principais motivos pelo qual Pirenópolis é conhecida e existem opções próximas para os turistas.

Algumas das mais badaladas são a Cachoeira do Abade, Cachoeira Bonsucesso, Cachoeira dos Dragões e Cachoeira do Rosário.

Geralmente, há transfer que levam a cada uma delas por preços que costumam ser justos.

4 – Almoçar em um restaurante da cidade

Dando prosseguimento ao roteiro, o almoço é uma refeição que não pode ficar de fora. Assim como no café da manhã, Piri dispõe de muitas opções para a refeição do meio do dia.

Também bastante popular em Goiânia, o Buteko do Chaguinha é um dos mais visitados por aqueles que estão dando um pulo em Piri.

5 – Visitar a Igreja Matriz

Outro passeio obrigatório em Piri é uma visita na Igreja Matriz.

Construída no século XVIII, e totalmente reformada em 2006, o local é imprescindível até para aqueles que não são católicos e querem ver de perto como é uma igreja de arquitetura colonial.

6 – Passar na Santa Dica

Para quem consome bebidas alcoólicas, Pirenópolis tem uma cerveja artesanal local que não pode ficar de fora do roteiro dos visitantes.

A Santa Dica, que leva o nome de uma das principais personalidades da cidade, é uma excelente pedida para refrescar.

7 – Jantar na Rua do Lazer

Quando a noite cai, a Rua do Lazer vira o point da cidade.

Bastante badalada, e com diversas opções gastronômicas, não ouse ir a Pirenópolis e não passar por lá.

O acesso é feito somente a pé, então esteja preparado para bater pernas para conhecer o melhor da gastronomia da cidade.