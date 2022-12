Sem aguentar dor no estômago, homem vai ao hospital e médicos não acreditam no que encontram

Um caso surpreendente ocorrido na Índia tem dado o que falar nas redes sociais. Um homem que não aguentava mais sentir dor no estômago foi ao hospital e os médicos não acreditaram no encontraram.

A identidade do paciente foi preservada, mas os profissionais da saúde publicaram em um fórum da área que o motivo do desconforto abdominal estava no fato de ele ter engolido o total de 187 moedas.

“Pensávamos que as dores poderiam ser em razão de uma refeição infectada, comida gordurosa ou até bactérias perigosas”, disseram.

O scanner, entretanto, mostrou os objetos metálicos alojados lá dentro e, em seguida, o homem disse que morava nas ruas da cidade de Raichur.

Mais além, o paciente contou aos médicos que há meses engolia todas as moedas que recebia e se sentia, dessa maneira, alimentado e satisfeito.

Em razão disso, uma cirurgia de urgência teve de ser realizada. “Demoramos cerca de duas horas para retirá-las todas”, contou o chefe da operação ao jornal The Expresso Indiano.

Apesar do procedimento ter sido delicado, o paciente se recupera bem. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia e receberá acompanhamento psiquiátrico.