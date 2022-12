Top 6 de vantagens de chegar ao Natal namorando que só quem está apaixonado entende

Para os mais românticos, passar o Natal namorando é um desejo muito grande, que não existe em outras épocas do ano.

O que acontece é que esse clima de final de ano, de reunir com a família, presentear os queridos e estar perto de quem a gente ama, deixa a gente com o coração mais quentinho e com vontade de ter um love.

Top 6 de vantagens de chegar ao Natal namorando que só está apaixonado entende:

1. Suas tias não vão perguntar da sua vida amorosa

Começando nossa lista, é quase um clássico: em toda família existe aquela tia que se interessa, mais do que ninguém, por sua vida amorosa e por conta disso ela vive te perguntando (e enchendo sua paciência) “e as namoradinhas?”.

Bom, mas tudo muda caso você tome coragem de pedir aquela ou aquele crush para um romance mais sério!

2. Você não vai precisar ficar junto com os seus priminhos

Chega um certo momento da nossa vida em que todos os nossos primos da nossa idade arranjam um namorado ou namorada, assim, chega no Natal só te resta às crianças de companhia, já que tá todo mundo com um amor do lado.

No entanto, levar um parceiro ou parceira para a ceia da família vai te poupar dessa situação.

3. Você vai ter duas ceias para aproveitar

Vamos ser francos: a ceia é um dos momentos mais aguardados durante as festas de final de ano, não é mesmo?

Logo, obviamente, ter a família da namorada como aliada é mais um banquete para aproveitar!

4. Sua mãe vai ter um genro ou nora para mimar

Já reparou que quando estamos namorando, nossa mãe veste um personagem e passa a mimar 100% nosso companheiro (a)?

É por isso que ela vai amar muito se você levar alguém especial para passar o Natal com sua família.

5. O amigo secreto fica mais cheio

Um Natal em família raiz é aquele que possui amigo secreto, afinal, essa brincadeira permite que todo mundo ganhe presente.

Sendo assim, quanto mais gente brincando, melhor fica a dinâmica.

6. Você ganha mais presentes

Por fim, é muito comum os casais se presentearem durante o Natal.

Por isso, chegar nessa época com um amor, é mais uma chance de ganhar alguma coisa especial.

