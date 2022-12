Vídeo de torcedores australianos provocando Messi viraliza após desfecho inesperado

Na tarde do último sábado (03), Argentina e Austrália se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Catar.

Vencido pelos argentinos pelo placar de 2×0, o confronto foi disputado no Estádio Ahmad Bin Ali e valia vaga nas 4ª de finais do mundial.

Durante a partida, um vídeo gravado por torcedores australianos viralizou. Eles começaram a provocar Messi durante uma cobrança de falta, perguntando: “onde está Messi? Você é um me**a”.

No entanto, poucos segundos depois ocorreu o desfecho inesperado. Messi recebeu a bola dentro da área e marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para os argentinos.

Após o gol marcado pelo craque argentino, ele sai comemorando com os companheiros, enquanto os torcedores australianos ficam em silêncio.

Veja o vídeo do momento: