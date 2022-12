Puxar assunto com o crush no WhatsApp é uma tarefa difícil para a grande maioria das pessoas, porque nessas horas a timidez bate com força e fazemos de tudo para correr daquilo.

Mas o problema é que quanto mais fugimos de tomar essa atitude, mais distante aquela pessoa vai ficar da gente.

Por isso, aqui vem algumas ideias para mandar logo a boa para a pessoa que se quer flertar.

6 ideias de conversa para puxar assunto com o crush:

1. O que deixa você com borboletas no estômago?

Começando nossa lista, aqui está uma fala que vai dar um up na sua conversa com seu crush, seja ela presencial ou por mensagens.

Sem contar que trata-se de uma forma leve de perguntar do que ele (a) mais fica balançado (a) quando se fala de amor.

2. Você acha que o seu beijo é bom?

Essa também trata-se de uma ideia bem objetiva e que vai trazer seu ouvinte para um diálogo bom e duradouro.

Por isso, com cautela faça essa pergunta e saiba bem o que fazer depois de ouvir a resposta.

3. Escuta essa música aqui

Por sua vez, se você mandar uma música que curte para o crush, pode ser uma boa oportunidade para começar um bate-papo e conhecer um pouco mais ele a fundo.

Isso porque, ao apresentar aquilo que você gosta de escutar, você acaba mostrando um pouco da sua personalidade e interesses pessoais, o que pode te aproximar ainda mais dele.

4. Como foi o seu dia?

À princípio, este item pode parecer um pouco clichê. No entanto, existem formas criativas para prolongar a conversa a partir dessa pergunta.

5. Qual a sua comida favorita?

Outra forma de conhecer os gostos pessoais do seu crush é falando sobre comida. Afinal, todo mundo tem aquela preferência gastronômica que ama ficar horas e horas falando a respeito.

6. Topa ver um filme comigo?

Por fim, convidar a pessoa que você tem interesse para ver um filminho é uma boa forma de puxar assunto e de quebra, já ganha também um date, se tudo der certo!

Além disso, se a pessoa tiver mais entusiasmo sobre o tema, vocês podem passar horas conversando sobre os mais diferentes gêneros do cinema que caem no seu gosto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!