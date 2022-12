CAOA, Granol, Porto Seco e muitas outras: empresas de Anápolis oferecem 5 mil vagas em feirão de empregos

Durante os dias 07 e 08 de dezembro, será realizada a 2ª edição do Feirão de Empregos, no Centro de Convenções de Anápolis.

O evento é uma parceria do Colégio Tecnológico de Anápolis (Cotec) Governador Onofre Quinan com a Secretaria da Retomada, sendo intermediado pela parceria entre o deputado estadual Amilton Filho (MDB) junto ao titular da pasta, César Moura.

Serão cinco mil vagas de emprego em empresas como CAOA, Granol, no Porto Seco e muitas outras. Existe a possibilidade de que as pessoas já saiam empregadas, pois as entrevistas serão realizadas no local.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Além dos cargos, serão oferecidos diversos serviços durante o evento.

Haverá ônibus saindo da Praça Americano do Brasil, no Centro da cidade. No dia 07, os horários previstos são 07h, 10h, 12h, 13h30, 15h e no dia seguinte às 08h, 09h, 10h, 12h, 13h30 e 15h. Todos os veículos serão plotados do Cotec.

Emissão da primeira e segunda via do RG, da carteirinha de autista e do idoso, certidão de casamento, nascimento e averbação de divórcio serão algumas das funcionalidades oferecidas.

Outros dois serviços oferecidos serão orientações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e jurídicas a quem precisar.