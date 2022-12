Em comemoração aos 40 anos da banda, Roupa Nova anuncia show em Goiânia

Considerado um dos clássicos no cenário da música nacional, o grupo Roupa Nova estará de volta a Goiânia com a turnê de homenagem aos 40 anos da banda.

A apresentação acontecerá no dia 12 de dezembro no Centro de Convenções de Goiânia, no Setor Central, a partir das 20h.

O evento faz parte da programação do Evidence Solidário – Feira do Turismo, Cultura, Varejo, Confraternização, Network e Solidariedade – que começa no dia 09 de dezembro, no mesmo espaço.

Os ingressos para o show já estão disponíveis no site BaladaApp e os valores variam de R$ 160 a R$ 560, a depender do setor.

De acordo com a organização do evento, os bilhetes arrecadados serão revertidos em uma cesta básica para pessoas carentes dos municípios expositores.