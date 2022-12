Homem agride cunhado com coronhadas e acaba matando a própria irmã em Goiânia

Uma mulher, de 53 anos, foi morta acidentalmente por disparos de arma de fogo pelo próprio irmão durante uma briga de família. O crime aconteceu na noite deste domingo (04), em Goiânia.

A vítima estava em um bar junto com o suspeito, o namorado e a filha. Todos estavam bebendo quando começou uma discussão entre os dois homens.

O casal então decidiu ir embora para casa com a moça, mas o irmão foi atrás do cunhado na residência. Quando ele chegou ao local, todos correram para se esconder no banheiro, mas ele conseguiu entrar atrás.

O autor conseguiu segurar o namorado da irmã e deu várias coronhadas nele. A arma disparou contra a mulher. Ela foi atingida e morreu no local.

Ouvindo a confusão, os vizinhos foram até a residência e começaram a agredir o companheiro da vítima, pensando que ele fosse o autor. Nesse momento, o irmão dela aproveitou para fugir e não foi mais localizado.

A arma utilizada no crime é de propriedade do familiar da vítima. O crime de homicídio é investigado pela Polícia Civil.