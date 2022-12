Idoso é arrastado e morre após mulher desrespeitar sinal de pare em Goiânia

Um grave acidente tirou a vida de um idoso, de 65 anos, no início da tarde desta segunda-feira (06), na Avenida Presidente Dutra esquina com a Rua 26-B, no Jardim Presidente, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista dirigia pela Rua 26-B quando, no cruzamento com a avenida, foi surpreendido pelo veículo Fiat Siena conduzido por uma mulher, de 47 anos.

Conforme as imagens, ela não respeitou a sinalização obrigatória de pare e convergiu o carro à esquerda – momento em que houve a colisão.

Entretanto, após a batida, a motocicleta é arrastada e o motorista fica preso sob o carro.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou o óbito.

A condutora foi submetida ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.