(UOL/FOLHAPRESS) – A Petrobras anunciou que vai diminuir o preço médio de venda de diesel e gasolina para distribuidoras a partir desta quarta (7).

O diesel vai ficar R$ 0,40 mais barato, de R$ 4,89 para R$ 4,49 o litro-um desconto de 8,17%. Já a gasolina vai cair 6,09% ou R$ 0,20, passando de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro.

Segundo a empresa, a mudança “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Ainda não é possível afirmar se e como a diminuição vai chegar ao consumidor final, já que o repasse depende de cada revendedor.

Entre 27 de novembro e 3 de dezembro, o consumidor estava pagando uma média de R$ 5,03 no litro de gasolina e R$ 6,55 no litro de diesel, de acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Cálculos da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) mostraram que, em novembro, o preço do diesel nacional estava em média R$ 1,01 mais barato que no mercado internacional. O preço da gasolina também estava defasada em R$ 0,44.

A Petrobras adota como referência para os reajustes dos combustíveis o PPI (Preço de Paridade de Importação), que considera as variações do petróleo no mercado internacional, além da cotação do dólar.