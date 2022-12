Aberto concurso público em Goiás com 104 vagas e salários de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Castelândia, no Sul de Goiás, está com concurso público aberto com 104 vagas e salários que podem chegar a até R$ 7 mil. O edital foi publicado na última quinta-feira (08).

O período para as inscrições já foi iniciado e se estende até o dia 30 de janeiro de 2023 pelo site do Itec Concursos, banca responsável pelo certame.

As vagas são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior. O salário oferecido é de acordo com a função escolhida e varia entre R$ 1.212 e R$ 7 mil.

As oportunidades são para os cargos de Professor III (3); Executor Administrativo I (4); Executor Administrativo II (4); Executor Administrativo III (6); Executor Administrativo V (3); Procurador Jurídico Administrativo (1); Motorista I (2); Motorista II (3); Motorista III (3); Operador de Máquinas (3); Fiscal de Tributos (2);

Além disso há vagas para Enfermeiro (1); Vigilante Sanitário (1); Técnico em Enfermagem (3); Assistente Administrativo (8); Auxiliar de Serviços Gerais I (5); Auxiliar de Serviços Gerais II (20); Agente Comunitário de Saúde (4); Agente de Combate as Endemias (2); Atendente de Saúde (2); Eletricista (1); Aux. de Cons. Odontológico (1);

Por fim, os cargos são para Técnico em Radiologia (1); Farmacêutico (1); Engenheiro Agrônomo (1); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (6); Assistente Social (2); Odontólogo (1); Psicólogo (1); Fiscal de Obras e Meio Ambiente (1); Licenciador Ambiental (1); Recepcionista (1); Contador (1); Analista em Tecnologia da Informação (1); Controlador Interno (1); e Auxiliar Educacional (3).

Para ler o edital, clique aqui.