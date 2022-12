Boa e velha jantinha é declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia

A famosa ‘jantinha’ foi declarada como Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia, em lei publicada no Diário Oficial do Município na quarta-feira (07). O prato típico do estado e amado pelos goianos reúne arroz branco, feijão tropeiro, mandioca, vinagrete e espetinho de carne.

O projeto foi de autoria do vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade) e sancionado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Segundo o parlamentar, a ação é uma maneira de preservar a cultura e respeitar as tradições da capital.

A jantinha agora se juntar aos pit dogs, que também se tornaram Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia em junho de 2021.

As lanchonetes tradicionais são aquelas que servem o famoso “dogão” ou sanduíche de rua. Os dois tipos de comida dividem o coração dos goianienes no período noturno.

Classificar uma tradição como Patrimônio Imaterial, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), significa preservar as práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer celebrações.

A ação também se aplica a formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).