Jogo do Brasil termina em briga generalizada em shopping e morte de adolescente

Espectadores que acompanhavam o jogo do Brasil em um shopping de Barretos (SP), provocaram uma briga generalizada durante o andamento da partida.

De acordo com o G1, jovens estavam assistindo à partida, quando teve início a confusão. Em nota, a administração do North Shopping informou que os envolvidos foram retirados do centro comercial pelos seguranças.

A polícia ainda está apurando o motivo da briga, mas a principal linha de investigação é de que os envolvidos façam parte de grupos rivais do tráfico de drogas.

A confusão prosseguiu após a retirada dos jovens do shopping, momento em que quatro homens passaram atirando contra um grupo que estava na calçada.

Um dos disparos atingiu a adolescente, que já chegou sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outra jovem, de 17 anos, também foi baleada e encaminhada em estado grave à Santa Casa da cidade.