Família abre túmulo de idosa falecida há mais de 10 anos e fica surpresa com o que viu

O túmulo de uma idosa, falecida há mais de 10 anos na República Dominicana, foi aberto para que a família recolhesse os ossos, mas o resultado foi diferente do esperado.

A surpresa deu-se pelo estado de conservação do cadáver. Os presentes imaginavam encontrar um ‘esqueleto’ com a ação e no final se depararam com um caso raro de ‘múmia espontânea’.

As imagens gravadas no momento da descoberta e divulgadas por um noticiário local mostram o corpo da mulher, identificada como Margarita Rosário, quase que intacto. No vídeo, um homem comenta surpreso “olhem ela está a mesma coisa”.

O corpo conseguia ficar em pé, a cabeça ainda estava com cabelos, havia pele sobre o rosto e ainda era possível identificar a roupa em que a idosa usava quando foi enterrada em maio de 2012.

Para um jornal local a família relatou acreditar que o estado de conservação do corpo é reflexo de como Rosário foi boa e gentil em vida.