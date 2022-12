Jovem leva quatro facadas em Anápolis, diz conhecer autores, mas não revela à polícia

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado por dois homens na noite desta sexta-feira (09), no Bairro Bandeiras, região Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele levou pelo menos quatro golpes de faca, no peito, abdômen, perna esquerda e pulso esquerdo. Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, perguntou se ele conhecia os autores. A vítima disse que sim, mas não iria revelar o nome deles.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), sem risco de morte.

No hospital, os policiais tentaram novamente obter as identidades dos autores com a vítima, que reforçou que não as revelaria.

O jovem tem passagem pelos crimes de furto e é apontado como autor de um homicídio na cidade.