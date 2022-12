Pouco mais de 3 mil pessoas buscaram uma das 5 mil vagas no Feirão de Empregos em Anápolis

Pouco mais de três mil pessoas buscaram uma das cinco mil vagas disponíveis no Feirão de Empregos do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), em Anápolis.

O evento foi realizado por meio de uma parceria firmada entre o Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Retomada (SER), e a Prefeitura de Anápolis. Ele aconteceu na última quarta e quinta-feira (07 e 08), no Centro de Convenções do município, onde houve 9.161 atendimentos, considerando as outras modalidades.

O número de interessados corresponde a 64% do total de oportunidades oferecidas no evento, que realizou outros atendimentos.

O feirão abriu caminhos para micro e pequenos empresários, por meio de consultorias e linhas de crédito, além de também ter contado com ações do Governo de Goiás e da Prefeitura de Anápolis.

Cerca de 565 entrevistas de processo seletivo foram realizadas pelas empresas de Anápolis e região nas salas do Centro de Convenções.

Para além das vagas de emprego, 476 inscrições em cursos do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) foram efetivadas, contando com oportunidades nas áreas de Confeiteiro: bolos e tortas, Culinária: massas, Design de sobrancelha, Alongamento de unhas, Massagista, Barbeiro, Controle de qualidade, Auxiliar pedagógico, Fotografia com celular, Inglês instrumental e Atendente de farmácia.

O feirão ainda contou com a distribuição de R$ 206.532,40 em benefícios do Goiás Social, para 100 alunas que estavam dentro de todas as normas do CadÚnico e que concluíram os cursos do Cotec. Neste valor total está incluso o Crédito Social, entregue para 89 alunas, assim como uma Bolsa Qualificação concedida para 43 formandas.

Também presente no evento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) realizou 1.316 atendimentos nos dois dias de evento voltados para a emissão do registro civil, passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência, carteira do autista e serviço de corte de cabelo.

O programa Mães de Goiás entregou 63 cartões, e 75 kits do programa Aprendiz do Futuro foram distribuídos para os participantes.

Já a Prefeitura de Anápolis realizou cerca de 1.254 atendimentos, sendo estes voltados para serviços de CadÚnico, do Cras, do Programa Criança Feliz, aplicação de vacinas e outros serviços na área da saúde.

Um outro serviço oferecido foi do Hemocentro de Goiás, que no local conseguiu coletar 82 bolsas de sangue, além de também ter realizado 127 atendimentos como aferição de pressão.