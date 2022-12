Grávida decide o que fazer após a cunhada dar à luz primeiro e usar o nome que ela ia colocar no bebê

Semanas antes de dar a luz, uma grávida foi surpreendida pelo irmão e a cunhada que registraram o filho com o nome que ela já havia escolhido para o bebê que espera. A mulher compartilhou a história no Reddid, que rendeu diversos comentários.

Na publicação a gestante relata que ela e o marido havia se inspirado em um personagem que ela gosta muito para nomear a menina que está a caminho.

Depois de muita conversa, estava acordado que Lumy, que significa portador da luz, mas depois os dois acabaram decidindo por Lumi. O nome já estava bordado em toalhas, roupas de bebê e até na parede do quarto da criança quando veio a surpresa.

Logo depois da decisão, a cunhada, que esperava uma menina, deu a luz a um garotinho, contrariando o resultado dos exames. Tudo estava bem até que a grávida foi visitar o sobrinho recém-nascido, feliz e levando presentes.

“Meu irmão enviou uma foto do bebê no grupo da família e perguntei qual era o nome, mas ele não respondeu”, relatou ela na publicação.

A mulher continuou o desabafo dizendo que ao chegar na casa do irmão ela e o marido deram de cara com balões escrito “Lumy”. No momento ela ficou perplexa e fez questão de tirar satisfações.

Segundo o relato, o familiar se defendeu afirmando que ele e a esposa foram pegos de surpresa pois eles aguardavam uma menina. Ele ainda disse que para a gestante isso não seria um grande problema, uma vez que o filho dela ainda levaria algumas semanas para nascer então ela teria tempo.

“Comecei a chorar depois que ele disse que não era grande coisa. Gritei com ele e com a esposa dele. Eu disse algumas coisas desagradáveis, falei que ele não era mais meu irmão e pedi que nunca mais falasse comigo. Saí e levei a cesta de presentes comigo”, contou a mulher.

A família da jovem mãe achou a reação exagerada, mas a grávida afirma que esse era o nome do bebê dela e que o irmão não teve a mínima consideração pela caçula.

O desabafo recebeu diversos comentários na publicação. Depois a mulher voltou na rede social para dizer que não iria mudar a identificação do bebê que ela espera e ressaltou ainda que a cunhada deverá lidar com isso.