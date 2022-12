Empresária é vítima de racismo após cobrar dívida em Anápolis: “nega com cabelo sarará”

A empresária Graziele de Oliveira dos Reis, de 30 anos, foi alvo de ofensas racistas depois de cobrar a dívida de uma mulher, cuja identidade não foi revelada.

A vítima é dona da loja Closet da Grazzi, em Anápolis. Ao Portal 6, ela contou que, ainda em julho, havia mandado roupas para a cliente experimentar. A compradora decidiu ficar com as peças e afirmou que pagaria via Pix.

Passou a data combinada, e a mulher fez um acordo com a empresária. Ela disse a Graziele que pagaria no dia 07 de dezembro, o que não aconteceu.

No sábado (10), ao perceber que continuaria sem o dinheiro, a empreendedora procurou pela cliente no local em que ela trabalhava. Porém, como não a encontrou, encaminhou uma mensagem de texto.

Neste mesmo dia, insatisfeita com a cobrança, a mulher encaminhou para Graziele diversos áudios a ofendendo, falando que ela era uma “nega com cabelo sarará”, além de dizer que “ser feia não é problema não”, assim como outras ofensas.

Diante da gravidade da situação, a vítima das ofensas registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (12).

“Estou muito chateada, estou desde sábado chorando com essa história. Acho que nos meus 30 anos de idade foi a primeira vez que sofri preconceito de uma forma tão explícita”, contou Graziele ao Portal 6.

Grazzi ainda disse que foi educada com a agressora, motivo este que a fez acreditar que as ofensas se deram unicamente por conta da mulher não ter gostado de ter sido cobrada.

“Eu fui lá no trabalho dela, mas eu sou extremamente discreta, extremamente educada. O máximo possível que puder ser de educação, eu sou. E aí ela não gostou deu ter ido lá cobrar e a raiva dela eu acho que foi essa, de ter ido lá cobrar”, contou.