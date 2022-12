Putin cancela entrevista coletiva de fim de ano pela primeira vez desde 2012

No ano passado, o evento durou quatro horas em um centro de exposições perto do Kremlin. À época, ao ser questionado sobre uma eventual invasão da Ucrânia, ele disse que seu país gostaria de evitar o conflito, mas que precisaria de uma resposta imediata dos EUA e de seus aliados às demandas por garantias de segurança.

Ainda nesta segunda, Peskov assinalou que o discurso do presidente russo ao Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento do país, está sob revisão. Segundo a Radio Free Europe, a Constituição russa obriga o presidente a discursar anualmente na Casa sobre a situação do país.

Paralelamente, ainda é incerta a data em que Putin participará de um tradicional evento de perguntas e respostas com russos de várias idades, o que acontece desde 2001.