Jovem faz DNA e descobre o segredo da família que era guardado há anos: “mudou minha vida”

Uma jovem decidiu compartilhar no TikTok como foi receber uma mensagem anônima a encorajando a fazer um teste de DNA e ter toda a vida mudada em fração de segundos com um segredo gigante revelado.

Identificada na plataforma como Lane, a moça começou contando que recebeu o direct pelo Instagram, de um perfil completamente sem identificações.

Nas mensagens, a pessoa sugeriu que ela fosse até o laboratório e realizasse o teste para descobrir as verdadeiras origens. Confusa, a primeira reação foi perguntar a uma amiga próxima se deveria ouvir o conselho.

“Eu juro que o meu instinto me diz que isto é real. Você tem que responder”, foi o que disse a colega, segundo Lane. “Então eu respondi a ele que iria”, disse em um vídeo publicado.

“Esta maldita mensagem de texto mudou minha vida para sempre”, reforçou ela, que atualmente vive no Brooklyn, em Nova Iorque (EUA).

Depois de sugerir o exame, o anônimo explicou que não poderia se identificar, mas que achava justo que ela conhecesse a verdadeira família, mesmo depois de tantos anos de mentira. “Eu quase caí da minha cadeira”, pontuou.

Diante da enorme confusão, Lane decidiu confrontar a mãe e, finalmente, pôde ouvir toda a verdade. A mulher confessou ter tido um caso com um rapaz 10 anos mais novo que ela, enquanto estava na faculdade, aos 35 anos.

Logo, para evitar julgamentos e maiores problemas, preferiu pedir a ele que sumisse e nunca procurasse a filha. Porém, quando Lane tinha dois anos de vida, a mãe sentiu vontade de enviar ao verdadeiro pai uma foto da pequena, no Natal.

Buscas começaram

Depois de receber a foto, o jovem, que à época teria apenas 27 anos, começou a buscar pela filha em todos os lugares. Somente em 2007 a encontrou na internet.

Desde então, o homem seguiu a filha em todas as redes sociais, com o perfil fake. Ele assistiu de longe Lane se formando, namorando e até o casamento.

Somente em janeiro deste ano é que ele sentiu coragem para entrar em contato. Segundo a jovem, a semelhança física entre os dois é surpreendentemente enorme.

Repercussão

Depois de viralizar com o compilado de relatos, a estadunidense recebeu inúmeras mensagens de seguidores querendo saber como o pai de criação reagiu, ou como a mãe dela está com isso e, principalmente, se ela realmente quis se aproximar do verdadeiro familiar.

“Ele continua sendo meu pai. Eu ainda sou a filha dele. Meus filhos ainda são seus netos”, explicou Lane sobre o esposo da mãe, que criou a jovem durante toda a vida.

Sobre a genitora, a mulher detestou que a história tenha sido descoberta e preferiu se afastar completamente da família. Já sobre o verdadeiro pai anônimo, a jovem ainda não se manifestou sobre a ligação que estão construindo.