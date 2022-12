As pessoas inteligentes possuem hábitos bem específicos e formas bem sábias de lidar com diversas situações no cotidiano e na vida em geral.

Toda essa sabedoria é usada de forma meticulosa para não afetar seu crescimento pessoal e a vida de outros ao seu redor.

Bom e nessas horas até algumas frases saem de seu repertório para não trair a negatividade.

6 frases proibidas que não podem ser ditas por pessoas inteligentes:

1. Não consigo fazer isso

Começando nossa lista, uma pessoa inteligente jamais abre a boca para dizer que não consegue fazer tal coisa.

Isso porque, para elas, não há sentido em dizer algo que pode ser aprendido, aprimorado e ao menos tentado.

2. Vou desistir

Lado a lado a isso, essas pessoas dificilmente vão desistir de alguma coisa, por isso, essa frase jamais sairia de sua boca.

Sendo assim, para elas o agir exige muito esforço, desafios e, custe o que custar, elas vão persistir!

3. Nunca vou conseguir atingir o meu objetivo

E por falar em persistir, é fora do comum essas pessoas afirmarem com todas as letras que não vão conseguir atingir seus objetivos.

Isso porque, como dito, elas tentam e vão até o fim para conquistar o que querem.

4. Aquela pessoa nunca vai ser igual a mim

Outra frase que elas não falam de jeito nenhum é aquela que é carregada de arrogância e nariz em pé.

Isso porque as pessoas inteligentes são extremamente sábias e estão abertas a aprender sempre com o próximo.

5. Eu sou melhor do que todo mundo

Como no tópico anterior, a humildade dessas pessoas não permite que elas afirmem que são superiores a qualquer um.

É por conta disso que essa frase não entra em seu repertório.

6. Você precisa me obedecer

Por fim, elas nunca vão agir com maldade e impor regras, principalmente usando frases rudes e carrascas.

