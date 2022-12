11 bairros de Anápolis deverão ficar sem água na sexta-feira (16); saiba quais

11 bairros de Anápolis poderão ficar sem água na sexta-feira (16). Conforme o comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás, a interrupção deve ocorrer entre 8h e 16h.

O motivo é a necessidade de manutenção e interligação da rede para reforço do sistema de abastecimento da região Norte.

Assim, os bairros que serão afetados são: Recanto do Sol, Jardim das Américas 3ª Etapa, Jardim dos Ipês, Parque Residencial das Flores, Residencial Américas, Residencial Araguaia, Residencial Flor do Cerrado, Residencial Portal do Cerrado, Residencial Vale do Sol, Sítio Rec. Jardim Boa Vista e Vila Norte.

De acordo com a empresa, a previsão é de normalização gradual do sistema ao longo da noite. Assim, a Saneago solicita o uso moderado das reservas domiciliares.