Após flagrar o marido com o irmão mais novo, mulher revela se vai se separar ou não

Uma mulher mexicana viralizou no TikTok após expor a maior decepção amorosa que vivenciou dentro da família: o irmão se juntou com o marido dela e ambos traíram a confiança da vítima.

Pode parecer inacreditável, mas a usuária da plataforma de vídeos contou como receber um vídeo com os dois homens andando nas ruas da cidade onde vivem, de mãos dadas, e os vizinhos perceberem e capturarem tudo.

“Foram 20 anos fingindo ser o homem mais fiel e até tivemos filhos. Já me disseram que tal cavalheirismo é muito raro, mas por que diabos decidiu me trair com meu irmão?”, questionou irritada no vídeo.

“O bom é que ele vai tirar todo o dinheiro do meu ex também. Aí ele vai vir como um cachorro arrependido e eu nunca vou perdoá-lo”, destacou com ira no vídeo publicado.

A mulher explicou que não foi a primeira vez que o irmão quis bancar o ‘talarico’ e já teria se envolvido com outros namorados dela. O problema é que, desta vez, teria sido o marido e o pior: foram longos anos de envolvimento.

Vítima de dupla traição, a mexicana explica nos vídeos como foi flagrar eles pessoalmente. Segundo ela, os dois estavam bêbados em casa, aos beijos, quando ela chegou e os tirou de lá com ‘vassouradas’.

Agora, cética e chateada, a mais recém-divorciada pontua que pretende se mudar para bem longe e nunca mais se permitir passar por essa situação outra vez.

