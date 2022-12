Morte de mascote “Cleitinho”, atropelado por estudante, comove alunos da UFG

Um aluno da Universidade Federal de Goiás (UFG) é suspeito de atropelar um cachorro que vivia no Campus Samambaia e não prestou socorro. O caso foi denunciado pela associação atlética do curso de Medicina Veterinária, AAAMBC Vira-Lata e pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), nesta quinta-feira (15).

As entidades se manifestaram por meio de uma nota alegando que o jovem, que cursa Zootecnia, além de ferir o animal, deu risadas e não ajudou o bichinho.

“Em tom de deboche, soltou a seguinte frase: ‘É só um cachorro’. Nós do DCE não deixaremos passar impune nenhuma forma de violência aos animais da UFG, eles também são responsabilidade de toda a comunidade universitária”, escreveu.

O diretório ressaltou ainda que o estudante atropelou o cachorro conhecido como “Cleitinho” com duas rodas e não prestou qualquer socorro, nem mesmo esclarecimento. A nota diz ainda que o autor do acidente deixou o local com ‘risadinhas’.

Os alunos e duas professoras tentaram cuidar do bichinho, mas ele estava muito ferido. Foi necessária uma eutanásia no animal.

A universidade também se manifestou em relação ao acidente no Campus e afirmou que se compromete a implantar medidas para minimizar a possibilidade de novos episódios.

Nas redes sociais o aluno publicou um pedido de desculpas. “Só percebi a presença quando senti a bacada e escutei o grito do animal”, disse. O rapaz relatou ainda que com a confusão e a quantidade de pessoas que se aglomerou ao redor ele ficou nervoso e não soube se expressar.