Após ganhar mais de R$ 1,5 milhão na loteria, mulher surpreendente com o que decidiu fazer

Uma mulher estadunidense surpreendeu com a atitude que teve depois de descobrir que teria ficado milionária com uma pequena aposta em um jogo de loteria.

A moradora do estado Carolina do Sul (EUA) contou que, em novembro deste ano, foi notificada que o prêmio de US$ 291 mil (cerca de R$ 1,54 milhão) seria depositado na conta dela.

Apesar da felicidade indescritível da sortuda, o choque foi tão grande que, desde então, ela continuou vivendo naturalmente e ainda não conseguiu gastar um real.

“Tenho vivido normal. Bem, eu acho que você poderia dizer, quase normal. Estou tendo muitos sonhos de maneiras de gastá-lo”, destacou a apostadora.

A sorte da norte-americana veio de um ticket de raspadinha, de apenas US$ 8. Agora, com muito dinheiro, ela explica que poderá investir boa parte e aproveitar a vida com boas viagens.